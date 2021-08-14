«نجلاء» أولى الثانوية الأزهرية أدبي: «كنت بأذاكر 12 ساعة يومياً»

فرحة عارمة تعم أسرة الطالبة «نجلاء يوسف كامل محمود»، ابنة محافظة أسيوط، لحصولها على نسبة 99.5%، بإجمالي مجموع 624 درجة، لتصبح الأولى على الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

وقالت «نجلاء» إن فرحتها كبيرة لحصولها على المركز الأول ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، وأكدت أن ذلك جاء بجهودها ومساعدة والدها ووالدتها، موضحة أنها كانت تذاكر ما بين 10 و12 ساعة يومياً، بشكل متقطع، في سبيل الوصول إلى حلمها لتكون من الأوائل.

وأشارت إلى أنها كانت تضع الحكمة القائلة «من طلب العلا سهر الليالي» نصب عينيها دائماً، وكانت تحرص على تطبيقها بمعنى الكلمة، لافتةً إلى أنها كانت لا تأخذ دروساً خصوصية إلا في مواد اللغات فقط، وكانت تحرص على مذاكرة دروسها أولاً بأول.

وتابعت أن والدها والدتها بحكم كونهما معلمين لغة عربية، ساعداها على الاهتمام بدراستها، واعتبرت أن التعليم هو السبيل للرقي بالإنسان، موضحةً أن مثلها الأعلى والدها، وتريد تصبح مثله «معلمة فاضلة» تتخرج أجيال صالحة على يديها.

وعن رغبتها في أي الكليات سوف تلتحق فيها، قالت إنها تريد أن تلتحق بكلية تربية قسم لغة إنجليزية، أو كلية لغات وترجمة.

ومن جانبه، قال «يوسف كامل محمود»، والد الطالبة «نجلاء»، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم الآدبي، أن فرحته كبيرة، بعدما أخبره شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بأن ابنته حصلت على المركز الأول، وأضاف: «كنت خارج المنزل، وعندما أخبرني، هرولت إلى المنزل لأتم الفرحة على باقي الأسرة».

أما والدة «نجلاء»، معلمة لغة عربية، قالت إنها لأول مرة تكون في قمة الفرح، لحصول ابنتها على المركز الأول، وأضافت بقولها: «الحمد لله، تعب السنين آتى ثماره بفرحة كبيرة»، ودعت كل أم إلى مساعدة أبنائها في كل المراحل التعليمية، لتحقيق أحلامهم.