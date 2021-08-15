سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-8-2021 في مصر

يحرص شريحة كبيرة من المواطنين سواء من المسافرين للخارج أو المستثمرين أو المواطنين على معرفة ومتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، في البنوك الحكومية والمؤسسات المصرفية الخاصة.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

نشرت البنوك عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي، والتي وردت مستهل معاملات اليوم الأحد، ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي عند 51.92 جنيه للشراء و52.38 للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.36 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وبنك مصر نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.39 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووفقا للمعروض لدى البنوك، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، حالة من التباين النسبي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.39 للشراء و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

كما وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 47.36 للشراء و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي cib 49.31 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وجاء سعر الدينار الكويتي، في البنك المركزي، 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة، 52.01 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.