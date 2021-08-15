محمد حماقي يحقق 3.5 مليون مشاهدة بـ «لو هتسيب» على يوتيوب

حقق المطرب محمد حماقي بكليبه الجديد «لو هتسيب»، 3.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد يومين من طرح الكليب.

«لو هاتسيب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج أحمد إبراهيم، وديجتال ماستر، لطارق مدكور، وفواصل موسيقية أحمد ابراهيم، ووتريات لسعيد كمال، وجيتار لمصطفى أصلان.

وقد تصدرت أغنية «لو هتسيب»، المركز الأول والثاني فى 9 دول عربية، هي مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

وتقول كلمات الأغنية:

ولو هتسيب

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناهابلا متاهة

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناهاقفلناها

ولو هتسيب

موافقك عادى بس،تسيبنى بشروطىماتتعبنيش

كأنك ناوى على موتى

وبدِّل قلبى ده ب قلبك وبعدها غيب

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحة وراك عشان مالهاش حبيب تانىده أنا ح أعانى

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلى من نفسى وليه يعنى؟

وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى

طب اقنعنى

وقد روج الشاعر تامر حسين، للأغنية عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «لعُشاق الدراما، كان عندي وجهة نظر في الناس أو الحبايب اللي بيبقى مفارقك ويقولك أبقى (خلي بالي مِن نفسك) أو (عايزك بخير بعد ما نسيب بعض) بحس إنها وصية مِش في محلها، ومالهاش غير الرد اللي حاتسمعوه في الأغنية، المهم حاتعرفوا التفاصيل كاملة في واحدة من أهم الأغاني اللي كتبتها السنادي، ومن أهم أغانيا في المُطلق وأتمنى تعجبكم أول أغنية ليا في ألبوم صديقي الفنان محمد حماقي يافاتني (لو حاتسيب) ولسه في حاجات مُختلفة بإذن الله».