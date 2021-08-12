«لو هاتسيب».. محمد حماقي يطلق ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني»

طرح النجم محمد حماقي، مساء اليوم، ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يافاتني»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الإلكترونية والسمعية، بعنوان «لو هاتسيب».

«لو هاتسيب» من كلمات تامر حسين وألحان أحمد إبراهيم

الأغنية الجديدة بعنوان «لو هاتسيب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكساج وفواصل موسيقية لأحمد ابراهيم، وديجتال مساتر، لطارق مدكور، ووتريات لسعيد كمال، وجيتار لمصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية

حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهة

حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

قفلناها

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين أخلي بالي من نفسي

وليه يعني وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين أخلي بالي من نفسي

اللي سايباني ورايحة وراك علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني

«لو هاتسيب» من إنتاج محمد حماقي

ومن المقرر أن يستكمل محمد حماقي طرح باقي أغنيات الألبوم بشكل متتالي، حيث سيطرح الأسبوع المقبل الإنتاج الثالث.

وألبوم محمد حماقي، هو من إنتاجه الشخصي عبر شركته الجديدة «كيه آي ريكوردز» بعد أن أنهى تماما علاقته بشركته الماضية «نجوم ريكوردز»، التي أطلق رفقتها 3 ألبومات غنائية، كان آخرها ألبوم «كل يوم من ده» الذي تضمن 20 أغنية.