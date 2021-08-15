مقتل 6 نساء و4 أطفال في انفجار شاحنة صغيرة بباكستان

لقى 10 أشخاص بينهم 6 نساء و4 أطفال مصرعهم، وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء انفجار وقع في شاحنة صغيرة، كانت تقل أشخاصاً من أفراد أسرة واحدة في مدينة «كراتشي» عاصمة إقليم السند جنوب باكستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة يدوية داخل الشاحنة المنكوبة

وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في «شرطة كراتشي»، راجه عمر خطاب، إن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة من موقع التفجير، واتضح خلال التحقيق المبدئي أن مسلحين مجهولَين يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة يدوية داخل الشاحنة المنكوبة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، نظراً لوجود حالات حرجة جداً بين المصابين.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بـ «عيد الاستقلال»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

کراچی میں منی ٹرک پر دستی بم حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہوگئی https://t.co/tYMFnRQrag — HUM News (@humnewspakistan) August 14, 2021

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الأمن الباكستانية، أمس السبت، من القضاء على 3 من العناصر الإرهابية خلال عملية الهجوم، الذي شنته على سيارة للقوات شبه العسكرية في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي البلاد.

وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، إن مجموعة من الإرهابيين شنت هجوماً بالأسلحة الآلية على سيارة للقوات شبه العسكرية في منطقة «لورالائي» بإقليم بلوشستان، وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي بجروح.