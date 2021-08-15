«5+5» الليبية تدعو السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، عن توصلها لاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، داعية السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اللجنة تطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتجميد أي اتفاق مع أي دولة كانت

وقالت اللجنة الليبية، في بيان: «اتفقنا على خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد»، مضيفة: «نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتجميد أي اتفاق مع أي دولة كانت».

وأشارت «اللجنة العسكرية الليبية المشتركة»، إلى أنها تحمل ملتقى الحوار أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حال فشل الملتقى في وضع قاعدة لانتخابات ديسمبر المقبل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت في وقت سابق، أنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع المقبل لملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن يكون الملتقى وأعضاؤه مسؤولين عن نتائج الاجتماع، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

بعثة الأمم المتحدة ترفض اتهامها بالسماح بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق

ورفضت البعثة الاممية، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» اتهامها بالسماح بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير هذه الخارطة، كاشفة في الوقت ذاته عن أصحاب مصالح حزبية وخاصة، من أعضاء الملتقى.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة، أن ملتقى الحوار وأعضاءه يقع على عاتقهم مسؤولية العمل وفقًا لأهداف خارطة الطريق التي أقروها، والعمل معًا لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به.

وشددت البعثة الأممية، على أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.