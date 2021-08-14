للسيدات فقط.. إقامة حفل حمو بيكا بحضور جماهيري كبير في الساحل «صور»

ترددت أخبار خلال الساعات الأخيرة عن إلغاء حفل مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا الذي كان مقرر إقامته اليوم فى مدينة الساحل الشمالي للسيدات فقط، وذلك بسبب مشكلات مع نقابة المهن الموسيقية التي كانت قررت في يونيو الماضي منع التعامل معه و4 آخرين من مؤدي المهرجانات لحين تصحيح أوضاعهم.

وتواصلت «الوطن» مع محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، لمعرفة حقيقة إلغاء الحفل، والذي أكد أن هذا الكلام غير صحيح، قائلا: « الكلام دا مش حقيقي، ومفيش أى حفلات اتلغت لحمو بيكا، ومش عارف إزاى ينزلوا أخبار زى دى».

وأضاف«حلمي»: « الحفلة اللى كان مقرر إقامتها النهاردة فى الساحل الشمالى بالفعل تمت إقامتها، ومفيش أي مشكلة مع النقابة، ونقابة الموسيقيين ممنعتش الحفلة»، مشيرا إلى أن «بيكا» قدم أوراقه في نقابة الموسيقييين، وفي انتظار الاختبارات، موضحًا أنهم اعتمدوا على تصريح اليوم الواحد، وهو عبارة عن تصريح لإقامة كل حفلة، قائلا: « وده اللى بالفعل حصلنا عليه علشان إقامة الحفلة بتاعة النهاردة».

وأكد مدير أعمال حمو بيكا، أن «بيكا» قدم عدد من المهرجانات الخاصة به، والتي تفاعل معها الجمهور ومحبيه بشكل كبير.

و انتشرت أخبار منذ ساعات قليلة عن إلغاء الحفل الغنائي، الذي كان مقرر إقامته اليوم فى الساحل الشمالى لحمو بيكا، وذلك بسبب مخاطبة نقابة المهن الموسيقية لمنظمي الحفل بإلغائها، لأن «بيكا» لا يمتلك تصاريح إقامة حفلات.

مسرحية شمسية وأربع كراسي

من ناحية أخرى يشارك «بيكا» مؤخرًا في مسرحية شمسية وأربع كراسي بجانب أشرف عبد الباقي ومحمد أنور وأوس أوس وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، ويجرىعرضها للمرة الأولى في مدينة الساحل الشمالي.