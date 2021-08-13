النقابة لم تحرر محضرا.. تصريح اليوم الواحد سر إحياء حمو بيكا حفل الساحل غدا

يحيي مغني المهرجانات حمو بيكا خلال الساعات المقبلة حفلا غنائيًا خاصًا فى الساحل الشمالي، خاص للسيدات يمنع فيه دخول الرجال، ومن المقرر أن يقام غدًا السبت، على الرغم من وجود أزمة عنيفة بينه ومع النقابة، بسبب قرار النقابة بعدم التعامل مع حمو بيكا، وتداول أخبار عن تحريرها محضرا ضد «بيكا» من جديد لعدم الغناء.

مصدر: حفلة حمو بيكا فى موعدها

علمت «الوطن» من مصدر من الجهة المنظمة للحفل، أن كل الأخبار التي انتشرت حول تحرير محضر ضد موقع الحفل، وضد حمو بيكا بخصوص حفلهم الغنائي غير صحيحة بالمرة، مشيرًا إلى أن علاقة الجهة المنظمة بنقابة الموسيقين جدية للغاية وبسببها منحت النقابة الجهة تصريح لإقامة الحفل بعنوان «تصريح اليوم الواحد»، من خلاله يمكن للجهة المنظمة وبيكا الغناء فى الحفل بدون أي مسألة قانونية ولا يجرى استخدامه مرة اخرى.

وأكد المصدر على أن «بيكا» أوضح لهم بأنه قدم أوراقه للنقابة، وينتظر لجنة جديدة من أجل التقديم فيها.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد وضعت عدد من الشروط الخاصة لحضور الحفل وعلى رأسها هو عدم دخول أي رجل الحفل ماعدا حمو بيكا ورجال فرقته وعدد من المنظمين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة، وابتعاد الناس بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحضور في الموعد المحدد للحفل.

يذكر أن حمو بيكا، رغم وجود قرار رسمي من نقابة المهن الموسيقية التى يترأسها الفنان هاني شاكر بعدم حضور التعاون معه وإعطاؤه تصاريح، إلا أن حفلاته تقام بشكل طبيعي، إذ قررت النقابة فى شهر مايو الماضي، منع «بيكا» من الغناء وعدم التعامل معه، هو وعدد من مطربي المهرجانات الآخرين أمثال «عنبة» و «مسلم».