3 شروط لحضور حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي.. للسيدات فقط

تصدر حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالي، قوائم محركات البحث خلال الساعات الماضية، نظرا لكونه الحفل الأول لـ«بيكا»، الذى يحييه للسيدات فقط، رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع التعامل معه، في أكثر مناسبة من قبل، ليضرب مؤدي المهرجات بقرارات النقابة المتلاحقة عرض الحائط، ويعلن المنظمون عن الحفل أنه سيقام بالساحل الشمالي يوم السبت المقبل، واضعين عدة شروط لحضوره.

حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي للسيدات فقط

يعد الحفل هو الثالث لـ«بيكا» خلال الأسبوع الجاري فى مدينة الساحل الشمالي، التي أعلن المنظمون عن الحفل عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إلى سيدات الشاطئ.. حفل حمو بيكا لا تفوتونه»، مشيرين إلى أنه يوم السبت المقبل 14 أغسطس الجاري.

منظمو حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي يطلبون الحضور في الموعد المحدد

وضع القائمون على الحفل، عدة شروط يجب تنفيذها لدخول الحفل، أبرزها أن الحفل ممنوع عن الرجال، ولا يدخل فيه سوى السيدات، والرجال فقط المسموح لهم لحضور الحفل، هم حمو بيكا وأعضاء فرقته الغنائية، وعدد من القائمين على تنظيم الحفل، أما الجمهور فيكون من السيدات والفتيات فقط.

الشرط الثاني، أن يحضر الجميع في الموعد المحدد للحفل، اما الشرط الثالث والأخير، هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ مسافات من أجل التباعد، خوفا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن حفلات حمو بيكا، تقام بشكل طبيعي، رغم أنها تعد مخالفة لتعليمات نقابة المهن الموسيقية، حيث أن النقابة، قررت فى شهر مايو الماضي، منع بيكا من الغناء وعدم التعامل معه، هو وعدد من مطربي المهرجانات الآخرين أمثال عنبة ومسلم.

مصدر من نقابة الموسيقيين، أوضح طريقة تلاعب بيكا في الحصول على تصاريح أو مكان إقامة الحفل، حيث عدد منهم يحصل على إقامة حفل دي جي، وعليه ينظم حفل غنائي، وهو يأتي دور شرطة السياحة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إذ أنهم لديهم الصلاحية فى التفتيش على تلك المنشأت، ومعرفة من لديه تصريح غناء حي من عدمه، مثلما حدث خلال الأيام الماضية، حيث جرى تحرير محضرين ضد الفنان أحمد شيبة، لمخالفة قرارات النقابة، وقيامه بالغناء بدون عمل تصاريح غناء، في حفلين في الساحل الشمالي، ونفس الأمر تكرر مع عدد من الراقصات.