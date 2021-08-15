لجنة لمعاينة عقار مصر الجديدة بعد سقوط 3 بلكونات: «مسجل كتراث معماري»

قال المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العقار رقم 31 بشارع بغداد بنطاق حي مصر الجديدة الذي سقطت منه 3 شرفات «بلكونات» صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، قديم وغير مأهول بالسكان، وجار معاينة العقار المكون من أرضي و3 طوابق، مشيرا إلى حدوث تلفيات بإحدى السيارات التي كانت أسفل العقار. وأضاف لـ«الوطن» أنه فور تلقي البلاغ جرى التحرك على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين، حيث جرى فرض كردون حول العقار لحين انتهاء أعمال معاينة اللجنة الثلاثية للعقار، وإعداد تقرير بالحالة الإنشائية، لعرضه على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واتخاذ ما يلزم.

عقار مصر الجديدة مسجل كتراث معماري متميز

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن العقار مسجل كتراث معماري متميز، وسيجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه سواء بالترميم أو بأي إجراء آخر، وتطبيق كل ما يصدر عن اللجنة الثلاثية بعد اعتماد المحافظ، لضمان سلامة العقار.

التعامل الفوري مع عقار مصر الجديدة

وقال العميد حسن صفوت رئيس حي مصر الجديدة، إن العقار قديم وجرى التعامل الفوري معه، وفي انتظار صدور قرار اللجنة المختصة بدراسة حالة المبنى والتواصل مع جهاز التنسيق الحضاري لإبداء رأيه في حالة العقار، وما يمكن اتخاذه سواء بالترميم أو ما إلى ذلك، لافتا إلى أن العقارات ذات الطراز المعماري لها طبيعة خاصة ولا يمكن التعامل معها بشكل طارئ دون الرجوع إلى التنسيق الحضاري لأخذ رأيه في إطار الحفاظ على القيمة التراثية والحضارية لتلك العقارات.

وأكد رئيس حي مصر الجديدة، انتظام أعمال المركز التكنولوجي بالحي في تلقي طلبات تراخيص البناء وفق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لافتا إلى أن كل الاشتراطات وخطوات التقديم معلنة للمواطنين داخل المركز التكنولوجي للتيسير على المواطن والإلمام بكل الخطوات والضوابط للحصول على رخصة بناء.