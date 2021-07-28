تزامنا مع التطبيق الرسمي لمبادرة التمويل العقاري، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، على رابط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وجاءت مبادرة التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، حيث تستهدف مبادرة التمويل العقاري، محدودي ومتوسطي الدخل.

وترصد السطور التالية، رابط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

رابط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

يمكن الدخول على رابط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، من خلال الشغط هنا.

شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

- ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

- ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه، لمحدودي الدخل.

- ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن 1.4 مليون جنيه، لمتوسطي الدخل.

- تبلغ قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري 1027 جنيهًا.

- يشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق.

- أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

- أن تكون الوحدة مسجلة في الشهرالعقاري، وليس عليها أي مخالفات.

- يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

وأتاحت مبادرة التمويل العقاري، فرصة استفادة المواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، من المبادرة، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

وجدير بالذكر إن مبادرة التمويل العقاري، تشمل عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.