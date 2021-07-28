تعرف على شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل

يحلم عدد كبير من المواطنين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث جرى تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، خاصة من هم من متوسطي الدخل، عن شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل، وتقسيط لمدة 30 عاما كحد أقصى.

وتعد مبادرة التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وترصد السطور التالية، شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل.

شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل

1- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

2- أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

3- أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن ضمن مزايا مبادرة التمويل العقاري، إمكانية استفادة أصحاب المعاشات من المبادرة، أى المواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد أعلن رسميا، خلال الأيام الماضية، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بشرط أن تكون الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، وليس عليها أي مخالفات.