«العليا للفيروسات»: لم نرصد أعراضا جديدة بين المصابين بكورونا

كشفت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، حقيقة وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على المصابين بالمرض خلال الفترة الحالية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، مرجعة الأسباب إلى تهاون العديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

العليا للفيروسات: نتوقع وصول الموجة الرابعة لفيروس كورونا في سبتمبر المقبل

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حتى الآن لم نرصد أي أعراض جديدة للمرض، والأعراض الموجودة حالياً هي التي جرى رصدها في الموجات الأولى والثانية والثالثة، ومن المتوقع أن تكون الموجة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل».

وأضافت الدكتورة وجيدة أنور، أن الدراسات العلمية والأبحاث لم تثبت حتى الآن، اكتشاف أي سلالات جديدة متحورة وخطيرة مثل متحور «دلتا بلس»، لافتة إلى أنها سلالة ثبت خطورتها وتأثيرها الشديد على الأطفال، وتفشي العدوى بين مختلف الأعمار، موضحة أنه يصيب الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

وناشدت عضو اللجة العليا للفيروسات، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة.