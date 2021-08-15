«الصحة»: قد ندخل موجة كورونا الرابعة قبل موعدها «لو الحالات فضلت تزيد»

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مبينًا أنَّ «هناك ارتفاع في أعداد إصابات كورونا وصلت إلى 25% وهي زيادة طفيفة ولكن تجعلنا نأخذ الحذر في حال استمرار زيادتها ستدفع بالدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها»، مشيرًا إلى أنَّ الموجة الرابعة لكورونا في مصر متوقع أن تكون بنهاية شهر سبتمبر وأول أكتوبر.

الموجة الرابعة لكورونا في مصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مصر حتى الآن خالية من تحوّرات فيروس كورونا، لافتة إلى أنّ التطعيمات مهمة للحد من انتشار التحورات التي تحدث للفيروس، وفي حال الإصابة بالفيروس وكان المواطن حاصلًا على لقاح كورونا الأعراض التي تظهر تكون أخف وتقلل من نسبة تواجده داخل أي من المستشفيات.

أعراض فيروس كورونا للموجة الرابعة من كورونا فى مصر

وأضاف المصدر أنَّ «أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، والتحوّرات هي التي تجعل الفيروس له قدرة على الانتشار السريع وهو ما يثير التخوفات لدينا»، لافتًا إلى أهمية اتباع التدابير الصحية لتجاوز الموجة القادمة والحفاظ على ما وصلت له مصر في التصدي لجائحة كورونا.

وفيما يتعلق بتغيرات البروتكول العلاجي، أوضح المصدر، أنَّه يتمّ تحديثه وهذا المصطلح الأدق، فيتمّ إضافة أدوية معينة وهي تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد التحورات الجديدة.

وطالب المصدر، من المواطنين الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتًا إلى أنَّ حجز اللقاح يتمّ من خلال موقع تسجيل لقاح كوورنا في مصر فقط، وأي جهة تروّج لنفسها بأنَّها تعطي لقاح كورونا للمواطنين سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وارتفعت معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، أمس، حيث تمّ خروج خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233 ألفًا و881 حالة حتى اليوم.