وزيرة الصناعة: تمويل 87.7 ألف مشروع بـ2.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة؛ لتشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الح؛ مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطني ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

تمويل 87.7 ألف مشروع خلال 6 أشهر

وقالت الوزيرة، في بيان صادر اليوم، إن الجهاز مول 87.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف الأول من عام 2021 «من يناير وحتى يونيو»، بـ2.8 مليار جنيه أتاحت نحو 146.5 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة، حصل على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل، كما استفادت محافظات الوجه القبلي بنسبة تزيد على 43% من التمويل.

ودعت «جامع» المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والتيسيرات والمزايا الجديدة، التي يقدمها قانون تنمية المشروعات، فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات، من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات والمعاملة الضريبية المبسطة، بالإضافة إلى عدد كبير ومتنوع من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ومنها الدورات التدريبية التي تؤهلهم لبدء هذه المشروعات.

إصدار 2654 شهادة لتصنيف المشروعات

وأوضحت أن أفرع الجهاز بالمحافظات قامت خلال نفس الفترة بإصدار 2654 شهادة لتصنيف المشروعات للاستفادة من مزايا القانون، كما أصدرت 551 رخصة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي، كما شارك نحو 1500 عارض في 55 معرضا نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات بلغت نحو 39 مليون جنيه.

وأضافت الوزيرة أن فروع الجهاز بالمحافظات تستقبل المواطنين يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا باستثناء الجمعة والسبت، ويمكن للمواطنين الاتصال بالرقم 16733؛ للتعرف على مقار هذه الفروع، كما يمكنهم معرفة تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال موقعه الإلكتروني www.msmeda.org.eg.