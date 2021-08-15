اعترافات متهم بإلقاء زوجته من الطابق الثاني: «كنت بهوشها»

«كانت خناقة عادية وصوتنا علي بعض، إيدي جت فيها وسور البلكونة واطي، هي رجعت لورا، ووقعت».. بهذه الكلمات برر الزوج تفاصيل إلقاء زوجته من الطابق الثاني بمنزل الزوجية في محافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تفاصيل قيام حلاق بمدينة المنصورة، بإلقاء زوجته من الطابق الثاني، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الزوج «محمد. م» 30 سنة، حلاق، وزوجته، «أمل . ص» 22 سنة، بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تركت المجني عليها منزل الزوجية، وتوجهت لشقة شقيقتها بشارع الجلاء، ورفضت العودة لمنزل الزوجية، رغم إلحاح زوجها عليها بالعودة.

الزوجان اتفقا على حل الخلافات بينهما

وأوضحت التحريات، أن الزوج قرر التوجه لشقة شقيقة زوجته، لإعادتها، واتفقا على حل الخلافات بينهما، ثم طلب المتهم من زوجته الخروج معه في شرفة الشقة؛ لإنهاء خلاف أخير بينهما لا يود أن تسمعه شقيقتها، وخلال وقوفهما في الشرفة، لم يصلا لحل للخلاف، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فقد خلالها المتهم أعصابه، وقام بدفعها فسقطت من شرفة الطابق الثاني في الشارع.

الزوج: كنت بهوش بإيدي وسور البلكونة واطي

واعترف الزوج أنه لم يقصد دفع زوجته، قائلًا: «كانت خناقة عادية وصوتنا على بعض، ايدى جت فيها وانا بهوش بدراعى، وسور البلكونة واطى هى خافت، ورجعت لورا، ووقعت»، مشيرا إلى أنه كان يستعد لإنهاء الخلافات بينهما، والعودة بها إلى شقة الزوجية.

شرخ في الحوض وكسر بالذراع

وكشف تقرير مستشفى المنصورة الدولي الذى نقلت إليه الزوجة، عن وصول المجنى عليها «أمل ص ر» 22 عاما، ربة منزل، مصابة بشرخ في الحوض وكسر بالذراع الأيمن؛ ادعاء سقوط من علو.

وذكرت التحريات أن وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بدفعها أثناء وقوفهما بشرفة الطابق الثاني؛ مما أدى إلى سقوطها أرضا بالشارع.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت باستدعاء الزوجة لاستجوابها، فور تحسن حالتها الصحية.