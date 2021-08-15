10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة جهينة في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، في بيان صادر عنها، اليوم، أنه جار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات مياه الشرب بمدينة جهينة وقراها، بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 90%، وسيتم الانتهاء من باقي الاعمال في فترة وجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب يجرى تنفيذها بقرية جهينة الشرقية، وجاري إحلال وتجديد الوصلات المنزلية للمواطنين وعددها 3250 وصلة، والتي تخدم 35 ألف مواطن، كما يجرى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة جهينة وقراها والتي تخدم 30 ألف نسمة، وذلك لتحسين جودة مياه الشرب المنتجة، والقضاء على ضعف المياه، في اطار المبادرة الرئاسية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت منذ يومين، تدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز جهينة بسوهاج بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفت رئيس «مياه سوهاج» إلى أنه يُجرى تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى (عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، والنزه البحرية، ونزة الحاجر، ونزلة علي، وعنيبس) بمركز ومدينة جهينة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ 120 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.