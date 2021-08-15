بشرى بعد إصابتها بكورونا: «حالتي مستقرة لكن الأعراض بتزيد كل يوم»

كشفت الفنانة بشرى عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام، حيث إنها حالياً تخضع لبرتوكول علاج وزارة الصحة في منزلها.

وقالت بشرى لـ«الوطن»: «حتى الآن حالتي مستقرة، ولكن الأعراض تزيد كل يوم»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل من أجل العودة مرة أخرى إلى التصوير.

وكانت بشرى حصلت على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ولكنها تعاني من حساسية على الصدر مما يجعل أعراضًا شديدة لكورونا تظهر عليها.

غياب بشرى عن حفل زفاف نيللي كريم

وغابت الفنانة بشرى عن حفل زفاف نيللي كريم بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت لها رسالة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، «كنتي زي القمر في فرحك، ومبعدنيش عنك غير الشديد القوي».

زوج بشري يعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلن سليم عمرو هيكل، زوج الفنانة بشرى، إصابتها بفيروس كورونا، وطالب جمهورها بالدعاء لها قائلاً: «الحمد لله على كل شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين وادعولها بالشفاء العاجل.. خلي بالكم من الموجة الرابعة».

آخر أعمال الفنانة بشرى في السينما

وكانت بشرى تصور المشاهد الأخيرة لها في فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تعود به إلى السينما، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه حول علاقة الأم بأبنائها، وخاصة إذا كانت هذه الأم عاملة ولها عملها الخاص.

مشاركة بشرى في السباق الرمضاني الماضي

وقد شاركت في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل «الاختيار2» مع إياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد مكي، وجسدت دور زوجة الفنان إياد نصار، وحصلت على إشادات عديدة من النقاد والجمهور على دورها.