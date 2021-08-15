أول سيارة كهربائية.. «بنتلي» تطلق «Flying Spur»

أعلنت شركة بنتلي، اليوم الأحد، عن سيارة Flying Spur الجديدةـ وهي السيارة الأحدث في الفئة الفاخرة، مشيرة إلى أنها بأربعة أبواب وأول سيارة من بنتلي كهربائية، تم تصميمها وهندستها وصنعها يدويًا في بريطانيا.

وأشارت الشركة إلى أن Flying Spur Mulliner الجديدة، باعتبارها الرائدة في مجموعة بنتلي، ستجذب العملاء الذين يرغبون في تركيز أكبر على التفاصيل الأنيقة.

أغطية المرايا مطلية باللون الفضي

وتشتمل التفاصيل المجهزة بشكل على عجلات Mulliner مقاس 22 بوصة، مطلية باللون الرمادي ولمسة نهائية مصقولة تتماشى مع الشبكة الأمامية «الماسية المزدوجة» والشبكة الأمامية السفلية من الكروم مع فتحات التهوية الجانبية التي تحمل علامة Mulliner المصممة حسب الطلب، وأغطية المرايا المطلية باللون الفضي، ويتم نشر وإضاءة سيارة بنتلي فلاينج بي الأيقونية إلكترونيًا، بينما تتميز فلاينج سبر أيضًا بأغطية وقود وزيت جوهرة.

وأوضحت الشركة أنه تم خياطة Diamond in Diamond على المقاعد، وكسوة الجلد ثلاثي الأبعاد على الأبواب، في عملية تطريز استغرقت 18 شهرًا، وكل ماسة تحتوي على 712 غرزة فردية.

وعلى النقيض من كسوة أنابيب المقعد المتباينة مع اللكنة التي تحيط بالركاب من الكونسول الوسطي، وحول لوحة أجهزة القياس وتشطيبات أسفل حزام الباب، يبرز ترصيع Bentley بالكروم.

يستمر تصميم بنتلي الكلاسيكي في لوحة عدادات السائق LED، مع رسومات Mulliner الأنيقة والجديدة والحصرية، وتضيف شاشة بنتلي الدوارة الشهيرة الآن، والدواسات الرياضية، وعجلة القيادة ثنائية اللون ثنائية الأضلاع، وفتحة السقف البانورامية مزيدًا من الأجواء الفخمة.

يتوفر Flying Spur Mulliner بمحركَي V8 و W12 من Bentley، بالإضافة إلى محرك V6 Hybrid الجديد.

وعند تجهيزها بشاحن توربيني مزدوج W12 سعة 6.0 لترات من بنتلي، تتسارع Flying Spur Mulliner من0-100 كم / ساعة في 3.8 ثانية وقادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كم/ ساعة .

يوفر الجيل الجديد من محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج سرعة قصوى تبلغ 318 كم / ساعة وتسارع من 0-100 كم / ساعة في 4.1 ثانية.