حملات لرفع الإشغالات بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، مما أسفر عن التحفظ على 63 حالة إشغال متنوعة، تتمثل في كراسي وتربيزات وحواجز حديدية وخشبية، فضلاً عن تغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت رئاسة حي ثاني الزقازيق، بحملة استهدفت عدداً من الكافيهات، وأسفرت عن تحرير مخالفات لتقديم الشيشة لروادها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة الحي بحملة نظافة لرفع القمامة بمحيط شريط السكة الحديد بمنطقة الجمباز، كما تم غسل أرضيات ممشى القناطر وري الأشجار به، حفاظاً على المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

ورفعت رئاسة حي أول الزقازيق القمامة من عدد من الشوارع، مثل «فاروق» و«الجيش» و«النقراشي»، وشنّت حملة لرفع وإزالة الملصقات والإعلانات المخالفة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات، مما أسفر عن رفع 29 حالة إشغال ممثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بحملات نظافة مكثفة بشوارع القرى والتوابع والعزب بنطاق الوحدات المحلية القروية (الحصوة – هربيط - أولاد موسى – طوخ – الرحمانية - بني عياض)، إضافة إلى متابعة أعمال الدهانات والتجميل لمداخل القرى والأرصفة والبلدورات.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة نظافة، شملت المناطق السابقة، على مدار اليوم، تضمنت عددًا كبيرًا من الشوارع، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق، لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات وعبور المواطنين.