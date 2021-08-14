بتكلفة 14 مليون.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال تبطين ترعة «بدران»

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة «بدران»، بدائرة مركز الحسينية، التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، في تصريحات له اليوم السبت، على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية، بأطوال 100 كيلومتر، وبتكلفه 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة، بأطوال 180 كيلومتر، وبتكلفه إجمالية تبلغ 570 مليون جنيه، لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه يجري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة «بدران»، بطول 4 كيلومترات، وبتكلفة 14 مليون جنيه، لخدمة زمام 1200 فدان، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش، بسمك 30 سنتيمتراً، وتغليفها بالخرسانة العادية بسمك 12 سم، ويجري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.