جثة موثقة بالحبال داخل جوال.. أبناء العم يتخلصون من قريبهم ثأرا لأخيهم بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط بالعثور على دراجة نارية بأحد المجاري المائية نجع حمادي بجوار شريط السكة الحديد بدائرة المركز وانتشالها وتمّ التوصل لمالكها (خفير خصوصي - مقيم بذات القرية).

وبسؤال والدة مالك الدراجة النارية قررت بخروج نجلها من المنزل للذهاب للعمل، ورجحت سقوطه بالدراجة النارية بالمجرى المائي عقب عبوره شريط السكة الحديد «مكان غير مُخصص للعبور»، وفي وقتٍ لاحق تمّ انتشال الجثة من الترعة المشار إليها (داخل جوال بلاستيكي بكامل ملابسه موثوق اليدين والقدمين والعنق بالحبال).

تمّ تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط توصلت جهوده إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة «أبناء عمومة المجني عليه» (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز)، وهروبهم عقب ارتكابهم الواقعة لمنطقة إمبابة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.. وتم ضبط إثنين منهم.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب أخذاً بالثأر لسابقة قيام والد المجني عليه بقتل شقيق اثنين من المتهمين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.