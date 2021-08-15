2.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في أسيوط خلال 7 سنوات

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّ محافظة أسيوط يبلغ عدد المشتركين بها 1.1 مليون، مبينًا أنَّه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار جنيه.

وفيما يخص مبادرة «حياة كريمة»، أوضح وزير الكهرباء، وفق بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ إدراج 149 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، مبينًا أنَّ قيمة المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.

وأكّد رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا على على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكّيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.