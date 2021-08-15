افتتاح نفق «عزبة الوالدة» الجديد بحلوان بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نفق السيارات أسفل خط سكة حديد «طرة - التبين»، بمنطقة عزبة الوالدة، في حلوان، والذي أنشئ بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل، بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في بيان صحفي له، اليوم، أن مصر تشهد في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضة تنموية غير مسبوقة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا الى أن من أولويات القيادة السياسية الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق حياة لائقة.

وأعرب محافظ القاهرة عن تقديره لوزارة النقل على سرعة الاستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة، في سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحي حلوان لخدمة أهالي الحي، وتيسيرًا عليهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان.

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح النفق يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة، والربط بينهما وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة، لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم، وإنشاء نفق موازٍ له، وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، بعد أن عاش مواطنو تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المروري، حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول إلى المنطقتين أو الخروج منها، كما أن وجود نفق واحد كان يتسبب في تكدس السيارات على الجانبين، وتعطل المرور.

وأشار إلى شق النفق الجديد وحفره بالتوازي مع النفق القديم، وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة.

وذكر محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء محافظة القاهرة، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني، كما تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحي حلوان، مثل رفع كفاءة الطرق في (شارع عاطف البرقوقي، وشارع أحمد بدوي، وشارع مصر العليا، وشارع امتداد زكي)، بتكلفة بلغت أكثر من 124 مليون جنيه.