وزير النقل: وصول أول دفعة من القطار الكهربائي آواخر أغسطس الجاري

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة»، تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على تنفيذ أعمال المشروع، منوها إلى أنه سيتم وصول أول قطارين للقطار الكهربائي اللذين تم شحنهما من الصين قبل نهاية أغسطس الجاري، تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبي لهما، موضحا أن القطار الكهربائي سيمثل نقل نوعية حديثة في وسائل المواصلات في مصر.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، حيث بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتي تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT» ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور / السلام».

واطلع كامل الوزير، على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة - السويس»، في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية، وفقاً للجدول الزمني وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتفقد «الوزير» باقي محطات وكباري المشروع، وكذا أعمال السكة والأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين ( الأولى والثانية) 91%؜، ويشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات، وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1 و2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة 2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97%؜، كما يشمل المشروع 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار، وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 73%، والتي تضم عدد 26 مبنى.

وبلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 55.6%، حيث يجري تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء، مطالبا بضرورة سرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها، خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء.

وشدد «الوزير» على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 67.5%، كما تفقد وزير النقل أعمال السكة، ووجه بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات، كما تابع أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية»، وهي المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع.

ولفت وزير النقل، إلى أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتظار للسيارات في كافة محطات المشروع، مؤكدا على أهمية الاستغلال التجاري الأمثل لكافة المحطات لزيادة العوائد المالية لهيئة الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة استمرار زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل، والعمل على مدار الساعة وترتيب أولويات وصول المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكة المختلفة طبقاً للخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية، وذلك بالتنسيق مع تحالف «افيك /كريك» الصيني لسرعة نهو الأعمال ليتم التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي للمرحلتين الأولى والثانية في التوقيتات المحددة.