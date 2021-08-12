وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية.. رصيف 500 متر وجراح 5 طوابق

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رؤساء قطاع النقل البحري وميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة تحيا مصر (المحطة متعددة الاغراض على الأرصفة من 55-62)، التي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71%، وجرى الانتهاء من تنفيذ 225 مترًا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية، من إجمالي 960 مترًا، والانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

وأكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، خاصة مع أهمية هذا المشروع القومي، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، لافتًا إلى أنّ تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مباشرة و3 آلاف غير مباشرة

وأضاف أنّ المشروع سيوفر 1500 فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع أبريل 2022 ليتم التشغيل التجريبي منتصف 2022.

وتابع الوزير أنّه جارٍ تحديد اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 99%.

وأكد الوزير أهمية المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وجرى متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد)، للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بشكل رأسي بدلًا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري.

الوزير يوجّه بتكثيف الأعمال وسرعة الإنجاز

ووجّه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

وتفقد الوزير مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية بعد التشغيل التجريبي لها والتي تبلغ مساحتها 44 فدانًا، وجرى تخطيط منطقة الساحات الجديدة للأراضي، التي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

كما تفقد وزير النقل خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم بعد الانتهاء من أعمال الإحلال للقضبان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبعد وصول نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لـ90%.

وكذلك تفقد الوزير مشروع إنشاء رصيف 85/ 3، الذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها لـ5 ملايين طن / سنة، وجرى متابعة أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات، الذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160 مترًا بدلًا من 100 في الوضع الحالي، حيث وجّه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد الوزير الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي تم تشغيله تجريبيًا منذ عدة أشهر والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومكون من 4 أدوار (5 مستويات)، بسعة تخزينية نحو 4000 سيارة، الذي يسهم في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.