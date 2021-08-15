تحصين 188 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الأحد، تحصين 188 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لتنمية الثروة الحيوانية.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة 266554 حيوانًا، لافتًا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة وفق المعايير القومية.

اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية

كما أشار مدير الطب البيطري إلى أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء في الفترة المقبلة.

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية إلي مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.

الحملات الوقائية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها

وذكر مدير الطب البيطري، أن المحافظة تقدم كل سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التي استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين.