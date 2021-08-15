مقتل سائق توك توك في الدقهلية بسبب «الفلوس»

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة «توك توك» بالدقهلية، كما تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

واتهم والد المجني عليه، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة، بالتعدي على نجله بسلاح ناري، فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، لخلافات مالية.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائس بالدقهلية، توصلت جهوده إلى مكان اختباء المتهم بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، تم ضبطه وبرفقته شخصين «شقيقه، وشخص آخر، لهما معلومات جنائية».

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم «بندقية آلية وعدد من الطلقات»، كما أرشد الثالث عن «بندقية آلية وعدد من الطلقات» اعترف بحيازتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.