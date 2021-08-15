وزير الداخلية الأفغاني: كابول ستحول السلطة إلى «إدارة انتقالية»

قال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، إن عملية الانتقال ستتم بسلام مع بقاء قوات أمنية في مكانها لضمان أمن كابول، وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن الإدارة الجديدة من المحتمل أن تضم شخصيات بارزة في طالبان إلى جانب بعض بقايا إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم طالبان في وقت سابق، إن المسلحين ينتظرون انتقالا سلميا لمدينة كابول بعد دخولهم ضواحي العاصمة، وأدلى سهيل شاهين بهذا التصريح الصحفي، بعد أن قال مسؤولون أفغان إن مقاتلي طالبان موجودون في مناطق كالكان وكراباغ وباجمان في العاصمة.

الرئيس الأفغاني يجري محادثات طارئة مع الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول في القصر الرئاسي في كابول، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يجري محادثات طارئة مع الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، ومسؤولين كبار آخرين في الناتو.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق، أن حكومة «غني» تجري محادثات مع طالبان بشأن استسلام سلمي لكابول، كما نقلت رويترز عن أن متحدثا باسم طالبان قال إنهم لا ينوون الانتقام من أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين خدموا في الحكومة أو الجيش في البلاد، ودعا المتحدث المدنيين الأفغان إلى البقاء في بلادهم، وعدم المغادرة.

«جارديان»: مخاوف في العاصمة كابول من أعمال انتقامية

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الكثيرين يعملون في العاصمة الأفغانية من قبل الحكومة أو الجيش، مما أثار مخاوف من أعمال انتقامية عنيفة من جانب قوات طالبان، حيث بدأت حركة طالبان دخول المدينة من جميع الجهات، لكنها تقول إنه ليس لديها خطط للاستيلاء على المدينة بالقوة.

وقالت كلاريسا وارد، مراسلة شبكة سي إن إن الإخبارية، إنه سيكون هناك عمليات إجلاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في محاولة لإخراج الجميع من السفارة الأمريكية قبل يوم الثلاثاء المقبل، بما في ذلك الموظفين الأفغان، وتقول إن هناك إمكانية حقيقية للغاية لوقوع اشتباكات بين طالبان وحوالي 5000 فرد من القوات الأمريكية إما في كابول أو في طريقهم إليها.