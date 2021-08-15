تأجيل العمل بمبادرة التمويل العقاري في بعض البنوك.. إجراء إصلاحات بـ«السيتسم»

أجلت بعض فروع البنوك العاملة في مصر، تلقي طلبات العملاء بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% إلى حين الانتهاء من بعض التجهيزات التي لها علاقة بالنظام الداخلي «السيستم»، لمدة لا تزيد عن الشهر.

الفروع تدخل في الخدمة في أقل من شهر

وأكد مصدر مسئول بأحد البنوك التي تعطلت بعض فروعها عن العمل في مبادرة التمويل العقاري، أن التأخير يعود إلى إصلاحات في النظام الداخلي بالفروع؛ لعدم جاهزيتها؛ للتعامل مع مبادرة التمويل العقاري بنظامها الجديد بفائدة 3% التي تم أطلقت رسميا الشهر الماضي، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «سكن لكل المصريين».

وأشار المصدر إلى أن الفروع ستكون جاهزة في غضون شهر لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارين التي أطلقت بتكليفات رئاسية بإتاحة مبادرة تمويل العقاري بفائدة متناقصة بنسبة 3% سنويًا تصل فترة السداد إلى نحو 30 عامًا، بمساحات تتنوع بين 75 مترا حتى 90 لمحدودي الدخل «لا يتجاوز الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة»، و100 متر وحتى 150 لمتوسطي الدخل «لا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج».

مشاركة 22 بنكًا في مبادرة التمويل العقاري

وكان البنك المركزي المصري، أطلق مبادرة التمويل العقاري في مطلع شهر يوليو الماضي بمشاركة 22 بنكًا على رأسهم البنوك الوطنية الثلاثة «الأهلي، ومصر، والقاهرة»، بجانب البنوك التابعة للقطاع الخاص العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واشترطت ضمن بنودها أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وغير مخالفة لشروط الشهر العقاري، وأن تكون بغرض السكن الدائم وليس الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى قابلية الوحدة السكنية محل التمويل للرهن العقاري.

كما اشترطت المبادرة أيضا عددًا من المستندات منها، وثيقة تحدد الدخل الإجمالي للعميل، وصورة من عقد إيجار الوحدة السكنية، وصور من المؤهل الدراسي للعميل، وغيرها من المستندات التي تثب صحة تسجيل الوحدة السكنية محل التمويل في الوقت التي منحت فيه المبادرة للعميل الحق في طلب وحدة من خارج الوحدات التي يعلن عنها صندوق التمويل العقاري بشرط أن تكون مسجلة.