خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري: 3 مراحل للاجراءات و3 أطراف للعقود

100 مليار جنيه، أعلن البنك المركزي عن تخصيصهم لتمويل الوحدات السكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، يرغب فى امتلاك مسكن خاص، بفائدة متناقصة 3 %، وفترة سداد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الخطوات عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهم الشريحة الأكبر التي تستهدفها مبادرة التمويل العقاري، وتشمل الشروط العامة.. ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الفرد المتقدم للإستفادة من المبادرة.

خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري

الحصول على شقة فى مبادرة التمويل العقاري، يتمثل فى عدد من الخطوات، يجب أن يتبعها المواطن الراغب فى الإستفادة من المبادرة، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري.

المتقدم للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، مطالب بتقديم طلب، وسداد مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له، ثم تأتى مرحلة الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

بعد الإنتهاء من إعداد المستندات، يرسل الصندوق بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله، ومن ثم يصدر قرارا من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، وتسجيل الموافقة الائتمانية على النظام، وبعدها يتم التواصل بين الصندوق العميل في حال حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

وأخيرا يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، بهدف استكمال البيانات، وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يوقع المالك على العقد كطرف أول بائع، والعميل طرف ثان مشتري، وتكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.