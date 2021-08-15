رئيس التحرير

محمود مسلم

القبض على اثنين «طلبوا أكل» وسرقوا الدليفري بالإكراه في المرج

كتب:

الوطن
01:34 م | الأحد 15 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

توصلت وزارة الداخلية، إلى ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنَّه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم، تعدى عليه الشخصين المرسل إليهما الطلب «لا يعلم بياناتهما» وهدداه باستخدام سلاح أبيض وسرقة «مبلغ مالي - هاتف محمول» وطلب الطعام المرسل إليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أنَّ وراء إرتكاب الواقعة شخصين يقيمان بدائرة القسم لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش - سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، الهاتف الحمول المستولى عليه، مبلغ مالي»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

اقرأ المزيد:

الداخلية تطلق حملات مكثفة بمحيط المقاهي لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات

الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة خزينة جمعية خيرية بسوهاج

«لو شفت غلط أو عايز مساعدة».. أرقام الداخلية لبلاغات الفساد والاستغاثة

الداخلية تقرر تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

مساعد وزير الداخلية الأسبق: سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني