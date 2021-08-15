القبض على اثنين «طلبوا أكل» وسرقوا الدليفري بالإكراه في المرج

توصلت وزارة الداخلية، إلى ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنَّه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم، تعدى عليه الشخصين المرسل إليهما الطلب «لا يعلم بياناتهما» وهدداه باستخدام سلاح أبيض وسرقة «مبلغ مالي - هاتف محمول» وطلب الطعام المرسل إليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أنَّ وراء إرتكاب الواقعة شخصين يقيمان بدائرة القسم لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش - سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، الهاتف الحمول المستولى عليه، مبلغ مالي»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.