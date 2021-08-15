حادث مروّع في سقارة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بمنطقة سقارة بالبدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، بينما أصيب 10 آخرون، نُقلوا إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، بينما أودعت جثث المتوفين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كثافات مرورية نتيجة الحادث

وشهد طريق سقارة كثافات مرورية نتيجة الحادث الذي وقع، ويقوم رجال مرور الجيزة برفع آثاره؛ لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد الحادث الأليم الذي وقع.

تلقي بلاغ بالواقعة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية بطريق مرور سقارة بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالعديد من المعدات لرفع الحطام المتواجد على الطريق حتى تعود الحركة مرة أخرى لطبيعتها.

وفيات وإصابات في الحادث

وبعمل التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، تبين حدوث تصادم بين سيارتي ميكروباص بطريق مرور سقارة بمنطقة البدرشين؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مشرحة زينهم؛ للوقوف على أسباب الوفاة، و10 مصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى يتماثلوا للشفاء.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة باستعجال تقديم تقرير حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها.

الاستماع لأقوال المصابين والشهود

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة حاليا لأقوال المصابين وعدد من شهود العيان على الواقعة، لبيان مدى تهور السائقين ومعاقبة المسؤول عن وقوع الحادث، وهل الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من عدمه.

وقال أحد المصابين، إن الحادث وقع بسبب تنافس سائقي السيارتين على أولوية المرور بالطريق، وتم التحفظ على السائقين للتأكد من مدى تورطهما في وقوع الحادث.