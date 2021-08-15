ضبط موظف جامعي اختلس 2 مليون جنيه من رسوم الطلبة ووحدة العلاج

توصلت جهود وزارة الداخلية إلى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير مالي بإحدى الجامعات) بقيام (أمين خزينة بإحدى الكليات) بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة وعدم توريدها بالحساب البنكي الخاص بالجامعة.

بإجراء التحريات، تمّ التأكّد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أمين الخزينة المشار إليه) بإستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة، وكذا المحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس واختلس مبلغ 2,248,835 جنيه وعدم توريده بالحساب البنكي للجامعة مما أضر بالمال العام.

كما أضافت التحريات، أنَّ المتهم تلاعب في إيصالات التوريد للبنك بإثبات قيمة أقل من المحصل الفعلي وتعديل تواريخ الإيداع، وتزوير توقيعات مراجعي الوحدة الحسابية على تلك الإيصالات والتلاعب في قسائم إيصالات الخاصة بتوريد الطوابع للمخازن، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه.