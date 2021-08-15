تطعيم 3500 من منتسبي جامعة حلوان بلقاح استرازينيكا

تستمر جامعة حلوان في تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا ليصل إجمالي الحاصلين على التطعيم بالجامعة 3 آلاف و500 فرد، من المصل الإنجليزي إسترازينيكا، وتتمّ هذه الحملة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على المستشفيات الجامعية.

وتستهدف جامعة حلوان تطعيم 5 آلاف من منتسبيها، وتأتي هذه الحملة وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة بناءً على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بتلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث أجرى وفد طبي من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي بإجراء التطعيمات من خلال تخصيص مقرات للراغبين في تلقي التطعيم في مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبي من الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة، إضافة إلى الدكتور ناصر حمزاوي نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق الفنيين و التمريض.

أكّد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أهمية تلقي اللقاح، وسعي الجامعة لتوفيره بشكل دوري لمنتسبيها و خدمتهم ورعايتهم صحياً لتقليل فرص الإصابة بالعدوى وحدة أعراضه وتحقيق مناعة تجاهه، مشيداً بأداء الدولة في هذا المجال للعودة للحياة الطبيعية.

وأجرى الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، زيارة لمقر التطعيمات للاطمئنان على سير عملية التطعيم بشكل سلس وسليم مع تحقيق الإجراءات الاحترازية وعوامل السلامة، مضيفاً أنَّ الفريق يتأكد من عدم معاناة متلقي التطعيم من أي أعراض مرضية خلال العشر أيام السابقة للتطعيم، والإصابة بعدوى كورونا قبل 3 أشهر من تلقي التطعيم، وعدم الحصول على تطعيم للإنفلونزا الموسمية مؤخرًا، وألا يعاني الفرد من الحساسية ضد أنواع لقاح معينة، وعدم تلقي بعض الأدوية المعينة، وبعض الأمراض المعينة، وعدم وجود حمل للسيدات والرضاعة.

وشارك في تنظيم وتنسيق إجراءات تلقي اللقاح لمنتسبي جامعة حلوان اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة علي السيد رئيس الاتحاد.