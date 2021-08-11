انطلاق اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة حلوان

بدأت كلية التمريض جامعة حلوان اختبارات القدرات وذلك لأول مرة حيث يمكن للطالب الالتحاق بالكلية إذا كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص، وتعقد اختبارات القدرات بكلية التمريض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وتحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

ويتم تطبيق اختبارات القدرات على خريجي الثانوية العامة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية، لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات «الإنجليزية»، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، والتفكير الناقد الذي يساعد الطالب على دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الاعباء والمواقف المختلفة.

تأتي اختبارات القدرات لكليات التمريض في أربعة مجالات رئيسية وهي اختبار اللغة الإنجليزية ويشمل أسئلة اللغة وقواعدها وتتنوع أسئلة اللغة في الموضوعات الحياتية والعامة، كذلك اختبار التفكير الناقد وتكون الأسئلة باللغة العربية وهي أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض، واختبار السمات الشخصية ويتضمن أسئلة باللغة العربية خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مجتمعية.

وهناك مقابلة شخصية وتتم مع لجان متخصصة في مجال التمريض وتقيس المقابلة جوانب المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية ويكون الاختبار مدتة ساعة ونصف، وتعقبه المقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية أو خماسية أو سباعية.

وعلى الراغبين في اجتياز اختبارات القدرات التسجيل على موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة استلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، علما أن الأوراق المطلوب إحضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.