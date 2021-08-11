جامعة حلوان: 29 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات «فنون جميلة وتطبيقية»

كشفت جامعة حلوان، عن أن 29546 طالبًا وطالبة سجلوا رسميًا لأداء اختبارات القدرات 2021، لكليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

ووجه الدكتور ماجد نجم، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، خلال جولة تفقدية في كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب شهادة الثانوية العامة، بتوفير المناخ الهادئ للطلاب لأداء اختبارات القدرات على الوجه الأكمل، مؤكدًا تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم.

⁦اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات

وتحدث نجم، عن ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم وتهوية القاعات المستخدمة قبل اختبارات القدرات وبعدها، وكذا التوجيه بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، حيث تقوم الوحدة العلاجية بالكليات بالكشف على درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، وتوفير العبوات اللازمة لتعقيم القاعات من أجل الاطمئنان على سلامة الطلاب المتقدّمين لاجتياز اختبارات القدرات.

وقبل قليل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت المقبل وحتى نهاية أغسطس الجاري، من المكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، حيث سيتم صرف الأوراق بدءً من يوم السبت المقبل.

التعليم العالي : السبت المقبل.. بدء صرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة

ووجهت الوزارة طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت، من ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على أيقونة تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري، وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه الإطلاع عليها، مع وجوب قيام الطالب تسليم ملف أوراقة، متضمناً الشهادات الأصلية وكل المستندات المطلوبة وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان الرغبات التي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.