ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود في عكار إلى 28 قتيلا

نقلت شبكة «LBC» عن مصادر بوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا انفجار عكار إلى 28 قتيلا.

عملية مسح منطقة الانفجار في عكار مستمرة

وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إن عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان، ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مؤكدا سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، آنذاك جراء انفجار صهريج وقود في عكار.

كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا كبيرا في موقع الانفجار، حيث جاء هذا الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

مصادرة كميات البنزين التي يتم ضبطها

من جانبه، نشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود، مؤكدًا في بيان أن «وحداته ستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل»، حسبما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وغرد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: «ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات».

ووقع انفجار صهريج الوقود في عكار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.