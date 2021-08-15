ضبط أطنان من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة باستخدام مواد مجهولة المصدر، التي يتم خلطها بصورة عشوائية داخل مصانع غير مرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

ضبط مصانع ومخازم بدون ترخيص

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط «2 مصنع – 3 مخازن – 2 متجر» عشوائية وبدون ترخيص لتصنيع «الأسمدة والمبيدات الزراعية والمنتجات الجلدية والأعلاف الحيوانية والمنظفات المنزلية ومنتجات الألبان» والمديرين المسئولين عنها بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

أطنان من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر

وبلغ إجمالي المضبوطات «17٫5 طن أعلاف حيوانية - 7٫85 طن أسمدة ومبيدات زراعية وجميعها مجهولة المصدر وبدون ترخيص - 4٫1 طن و1100 قطعة بلاستيكية مجهولة المصدر – 3987 عبوة مواد غذائية مغشوشة ومعدة للتداول – 13624 عبوة منظفات منزلية مغشوشة ومقلدة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.