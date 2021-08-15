«تعليم القاهرة» تعلن إعادة فتح باب التحويلات بين المدارس خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أنه سيجري فتح باب التحويلات بين المدارس مرة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أنه جرى التنسيق مع كل الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بشأن تسكين الطلاب وبحث مدى قدرة المدارس الاستيعابية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري مد فترة التحويل بعد انتهاء الإدارات التعليمية من تسكين الطلاب وإتاحة الفرصة للطلاب الجدد للالتحاق بالمدارس التي يرغبون فيها خاصة في المدارس التي تسمح كثافتها الطلابية بذلك.

فتح باب التحويلات بين المدارس مرة أخرى

وتابع المصدر، بأن تحويلات المدارس تجرى إلكترونياً لجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية، بالإضافة إلى رياض الأطفال، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة نتيجة التحويلات مع إداراتهم التعليمية.

وأوضح المصدر، أن الإدارات التعليمية تبدأ حالياً التنسيق مع مديري المدارس لبحث فصل الطلاب وتسكينهم حسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية لكل فصل تتراوح من 50 إلى 55 طالباً، مشيراً إلى أنه سيجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021.

وأكد المصدر أنه في حالة قبول طلب التحويل للطالب سيجري التواصل مع ولي الأمر تليفونياً من قبل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتكليفه بالذهاب للمدرسة التي جرى قبول الطالب بها لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بأعمال التحويل.

«التعليم»: بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بانطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أن العام الدراسي سيبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، وسيجري تحديد آلية حضور الطلاب للمدارس حسب الوضع الوبائي في مصر في تلك الفترة.

وكان أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التحويلات بين المدارس التي جرت إلكترونياً، وأكدت المديريات أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول أي معاملات مادية في التحويلات.