رسوم استخراج شهادة الإعدادية وجميع المراحل التعليمية

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب على مؤشر البحث جوجل، عن رسوم استخراج شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020، بعد تعديلها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وخاطب قطاع الأمانة العامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بموافقة وزير التعليم على تعديل قيمة الرسم الإضافي الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 146، بتاريخ 3/9/2020، بشان قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2020/2021.

50 جنيها مقابل رسوم استخراج شهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة، رسوم استخراج شهادة الإعدادية وباقي المراحل التعليمية، وقيمة تكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية، كما يلي:

- سداد 50 جنيها مقابل استخراج شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» مقسمة على: 32 جنيها تكلفة طبع الشهادة، و6 جنيهات دمغة نوعية، و2 جنيه رسم تنمية الموارد، و10 جنيهات رسم إضافي.

- سداد 65 جنيها لاستخراج شهادة الثانوية العامة، مقسمة على: 44 جنيها قيمة تكلفة طبع الشهادة، 9 جنيهات قيمة دمغة نوعية، 2 جنيه رسم تنمية الموارد، 10 جنيهات رسم إضافي.

- سداد 65 جنيها لاستخراج شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلوم الخط العربي ودبلوم التمريض، مقسمة على: 44 جنيها قيمة تكلفة طبع الشهادة، 9 جنيهات قيمة دمغة نوعية، 2 جنيه رسم تنمية الموارد، 10 جنيهات رسم إضافي.

- سداد 68 جنيها نظير استخراج شهادة دبلوم نظام الخمس سنوات، مقسمة على: 44 جنيها قيمة تكلفة طبع الشهادة، 12 جنيها قيمة دمغة نوعية، 2 جنيه رسم تنمية الموارد، 10 جنيهات رسم إضافي.