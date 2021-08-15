هاني رمزي سفيرا للسعادة في استفتاء ذوي الهمم: مؤشر للسير في الطريق الصحيح

في لفتة إنسانية، اختار الأطفال من ذوي الهمم الفنان هاني رمزي سفيرا للسعادة في إطار فعاليات سومبوزيوم أرتا مرسانا، الذي يقام حاليا بمدينة العلمين، بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يتسلم هاني درع تكريمه في حفل ختام السومبوزيوم يوم 23 أغسطس الجاري.

هاني رمزي يتحدث عن تكريمه

وأعرب هاني رمزي عن سعادته بالاختيار والتكريم وقال إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرا ويعتبره مؤشرا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة وتحولا في نوعية أدواره السينمائية.

من جهته، قال ياسر رجب، رئيس سومبوزيوم أرتا مرسنا، في بيان، إن الأطفال من ذوي الهمم سيشاركون في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم، كما أنه سيتم توجيهه لصالح إنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة خاصة بالأطفال من ذوي الهمم وستضم مدرسة ومستشفى ومعهدا لتخريج المدربين الذين يتعاملون مع الأطفال.

مشاريع الفنان هاني رمزي خلال الفترة الحالية

ويشارك هاني رمزي خلال الفترة الأخيرة في مسرحية أبو العربي، التي توقفت لفترة بسبب انشغاله بأعمال أخرى، وسفره إلى أمريكا، ولكنه افتتح الموسم الثاني مؤخرا، وقد أصيب بطل العرض الفنان أحمد فتحي بفيروس كورونا، ولكنه تعافي تدريجياً وعاد مرة أخرى للمسرح.

ويشارك الفنان هاني رمزي مجموعة من الفنانين منهم داليا البحيري، أحمد فتحي، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.