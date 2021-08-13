هاني رمزي عن فيلم «200 جنيه»: نهايته مفاجأة وغريبة ودوري مش كوميدي

قال الفنان هاني رمزي، إنّ فكرة فيلم «200 جنيه» مختلفة تماما عن فيلم «الخمسة جنيه» الذي أنتج في عام 1946، كما أن فكرته لم تُعرض من قبل، فالبطل الحقيقي في الفيلم هو الورقة النقدية، «الورقة هي بطلة على كل نجوم الفيلم الكبار».

20 نجما ونجمة يشاركون في الفيلم

وأضاف «رمزي»، خلال لقاء ببرنامج «ليالي ten»، المذاع على شاشة قناة ten، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم، أن عدد من النجوم الكبار يشاركون في الفيلم، مثل أحمد السقا ونيللي كريم وإسعاد يونس وليلى علوي وخالد الصاوي وأحمد آدم وغادة عادل ومحمود حافظ وآسر ياسين، حوالي 20 نجم ونجمة، لافتا أن المنتج أقنع كل هؤلاء النجوم بالمشاركة بسبب حلاوة الفيلم.

دوري إنساني عن علاقة أب وابنته

وأشار إلى أن الفيلم جرى تصويره على مراحل كثيرة، «خلصت دوري وتصويري من قبل رمضان عشان اتفرغ للمسرح، وفرحان أوي بدوري، لأول مرة معملش دور كوميدي عكس ما الناس متصورة هنفرتكها ضحك، فدوري إنساني أوي وفيه مشاعر حلوة وعلاقة حلوة أوي ما بين أب وبنته، والشخصية عجبتني بشكل غير عادي».

قررت أخوض تجربة وأغير جلدي

وتابع: «فكرت في الدور كتير بس قولت أنا عاوز أخوض مغامرة عشان الناس تشوفني بغير جلدي، عملت حاجات غير كوميدية قبل كدة لكن الناس مش هتفتكرها، بس فيلم 200 جنيه مش كوميدي خالص، لكنه فيلم ميلودراما، وكل شخصية لها قصة ونهايته مفاجأة غريبة».

الفيلم ممكن يبقى مسلسل

ووجهت الإعلامية بوسي شلبي سؤالا لهاني رمزي مفاده: «لو في إيدك 200 جنيه هتديها لمين؟»، مجيبا لها: «هديها للي محتاجها، أنا نفسي في نهاية الفيلم تروح للي محتاجها»، متابعا: «الفيلم ممكن يبقى له أجزاء، وممكن يبقى مسلسل، لكنه سينما أكتر، وجرعة الفيلم تكفي للسينما».