هاني رمزي يكشف سر امتناعه عن تقديم برامج المقالب من جديد

كشف الفنان هاني رمزي، عن سر امتناعه تقديم برامج المقالب من جديد، قائلا لابد أن اشتاق إلى البرنامج من جديد، لأن أهم شيء لدي هو الاشتياق وعدم التكرار، «وقفت البرنامج ومش هعمله تاني، وجمهور المقالب مش هيقل لكن ضروري الأفكار تتجدد، لأن التكرار هيصيب الجمهور بحالة من الملل والزهق، ودة اللي خلاني أقول stop والتفت لنفسي كممثل شوية، مش لاقي إن أعمل دراما، إن شاء الله ربنا يوفقني بورق كويس مع إنتاج كويس».

وأضاف «رمزي»، خلال لقاء ببرنامج «ليالي ten»، المذاع على شاشة قناة ten، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، اليوم، أنه لم يقدم عمل درامي منذ 5 أو 6 سنوات، «مدة كبيرة بس اشتقت، أهم حاجة الاشتياق، وربنا يكرم ألاقي ورق كويس أرجع به التلفزيون».

سبب تأجيل فيلمه «عمر المحتار»

وعن سبب تأجيل فيلمه «عمر المحتار»، قال إن الفيلم يُنظر من قبل الرقابة، ولكن يجرى تغيير اسم الفيلم لأنه أثار جدل حوله، لافتًا إلى أن هناك فيلم آخر إنتاج إماراتي مصري كان سيقدمه وبسبب كورونا جرى تأجيله، «مش متابع هما ناويين يصوروه إمته، كان مشروع حلو يارب يتعمل».

كنت عاوز أعرض «أبوالعربي» في الساحل بس ملقتش مسرح

وعن كواليس مسرحيته «أبوالعربي»، قال إنّ حظه حلو في المسرحيات «أغلب الشغل عملته مع أصحابي، كلنا كنا شلة بنحب نتقابل، حتى لومعندناش شغل، وبالتالي لما بنشتغل مع بعض بنبقى متوهجين، وكواليس مسرحياتي اللي فاتت كانت كواليسها حلوة، ومعرفتش أعرض مسرحيتي في الساحل لأن ملقتش مسرح».

وتابع: «مسرح أشرف عبدالباقي جميل، بس هو بيعرض على مسرحه مسرحيته الجديدة، ولازم المدن الجديدة يبقى فيها مسارح، وأشرف عبقري وشاطر، ومش فنان عادي وصاحب وجهة نظر وعارف إزاي يستثمر نفسه كفنان والآخرين بشكل تجاري وفني، ويمكن الجزء ده هو اللي ناقصني».