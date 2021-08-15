غلق 22 مقهى لتقديم الشيشة وتحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قراراً بغلق 11 مقهى، خلال جولة تفقدية شنها المحافظ على الأحياء والشوارع والمقاهي والمحال التجارية المختلفة بمدينة الفيوم، وذلك بسبب مخالفتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها بالمخالفة للتعليمات وللإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الفور جرى غلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

جولة تفقدية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفيوم

جاء ذلك خلال تفقد «الأنصاري»، عدداً من الأحياء والمناطق بمدينة الفيوم، بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسؤولي شرطة المرافق، حيث شملت الجولة مناطق الحادقة، وباغوص، والحواتم، والطريق الدائري، إضافة إلى شوارع النبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، ومصطفى باشا.

نائب محافظ الفيوم ينظم جولة تفقدية بأبشواي

كما قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية في مركز أبشواي للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، شملت شارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، وقريتي سنرو وأبوكساه، ومدينة أبشواي، وشارعي الكنيسة، والسكة الحديد، بمدينة أبشواي، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 8 مقاهٍ، لتقديمها الشيشة لروادها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 مطاعم ومحلات تجارية مخالفة، وعدم التزام العاملين بها بارتداء الكمامات، كما وجه نائب المحافظ بفض أحد الأفراح بسنرو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السكرتير العام يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا

ولفت الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة نظم جولة بمركز إطسا، بمرافقة خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع مدينة إطسا وقرية أبوصير دفنو، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال وتحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

السكرتير المساعد ينظم جولة تفقدية بمركزي سنورس وطامية

كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية موسعة بمركزي سنورس وطامية رافقه خلالها رئيسا المركزين، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق أحد المقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة.

أمّا في مركز طامية فقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 2 مقهي بقرية كفر محفوظ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وتحرير 18 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 29 إشغال طريق لتيسير حركة السير والمارة.