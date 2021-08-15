غلق 22 مقهى لتقديم الشيشة وتحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم
فض حفل زفاف ورفع 91 حالة إشغال بمختلف المراكز
كتب:
أسماء أبو السعود
02:12 م | الأحد 15 أغسطس 2021
غلق وتشميع 22 مقهى يقدم الشيشة و36 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالفيوم
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قراراً بغلق 11 مقهى، خلال جولة تفقدية شنها المحافظ على الأحياء والشوارع والمقاهي والمحال التجارية المختلفة بمدينة الفيوم، وذلك بسبب مخالفتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها بالمخالفة للتعليمات وللإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلى الفور جرى غلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
جولة تفقدية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفيوم
جاء ذلك خلال تفقد «الأنصاري»، عدداً من الأحياء والمناطق بمدينة الفيوم، بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسؤولي شرطة المرافق، حيث شملت الجولة مناطق الحادقة، وباغوص، والحواتم، والطريق الدائري، إضافة إلى شوارع النبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، ومصطفى باشا.
نائب محافظ الفيوم ينظم جولة تفقدية بأبشواي
كما قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية في مركز أبشواي للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، شملت شارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبد المنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، وقريتي سنرو وأبوكساه، ومدينة أبشواي، وشارعي الكنيسة، والسكة الحديد، بمدينة أبشواي، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 8 مقاهٍ، لتقديمها الشيشة لروادها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 مطاعم ومحلات تجارية مخالفة، وعدم التزام العاملين بها بارتداء الكمامات، كما وجه نائب المحافظ بفض أحد الأفراح بسنرو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
السكرتير العام يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بإطسا
ولفت الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة نظم جولة بمركز إطسا، بمرافقة خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع مدينة إطسا وقرية أبوصير دفنو، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال وتحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.
السكرتير المساعد ينظم جولة تفقدية بمركزي سنورس وطامية
كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية موسعة بمركزي سنورس وطامية رافقه خلالها رئيسا المركزين، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق أحد المقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة.
أمّا في مركز طامية فقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 2 مقهي بقرية كفر محفوظ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وتحرير 18 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 29 إشغال طريق لتيسير حركة السير والمارة.