محافظ الفيوم يناقش ملفي التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية
«الأنصاري» يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء المركز التكنولوجي
كتب:
أسماء أبو السعود
10:10 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
محافظ الفيوم يناقش ملفي التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه بالملفين حتى الآن، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وذلك عقب لقاء خدمة المواطنين الذي عقده محافظ الفيوم في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
مناقشة ما تم إنجازه من أعمال في ملف التقنين
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ تابع خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، ما تم إنجازه من أعمال فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن التأكيد على مواجهة أي تعديات والتعامل مع المخالفات بصورة إيجابية وإجراءات واضحة بكل حسم ، وعدم السماح بإرتكاب أي مخالفة والتعامل الفورى معها.
استرداد أراضي الدولة من الحالات غير الجادة
وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة، واستغلالها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحي، أو إنشاء مدارس، أو مراكز للشباب، أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى، أوعرضها في مزاد علني إن لم يتم استغلالها.
محافظ الفيوم يستعرض منظومة المتغيرات المكانية
كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة في كل وحدة قروية، واستجابة الأجهزة التنفيذية، ووجه محافظ الفيوم بسرعة المعاينات، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.
تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بفوائد الري الحديث
ووجه المحافظ، رؤوساء القرى بالتنسيق مع مسؤولي الري بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث في زيادة إنتاج المحاصيل، والاستمرار في التواصل مع الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية لاستخدام أنظمة الري الحديثة.
مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022 في قرى مركز أبشواي، وعدد المشروعات المقترح تنفيذها بكل وحدة محلية.
نائب محافظ الفيوم يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بعض المشروعات بالخطة الاستثمارية موجها بمراعاة ومراجعة المشروعات قبل إدراجها بالخطة، والاستفادة القصوى منها في مشروعات الرصف، والعمل على مراجعة أعمال الحوائط الساندة وأعمال المصارف المائية مع مديرية الري.
توفير أراضي لإنشاء أسواق حضارية ومجمعات مواقف
وأضاف نائب المحافظ، أنه يجري الإعداد لتوفير قطع أراضي في كل وحدة محلية لإنشاء أسواق حضارية، ومجمعات مواقف والتي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى ضرورة مراجعة المشروعات الخاصة بتحسين البيئة وعدم إدراج أعمال تطوير أو أعمال لمقرات الوحدات المحلية تتعارض ما هو مخطط له ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنّ المشاريع الانشائية الخاصة بالمباني الحكومية ستنفذ داخل المجمعات الخدمية.
محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية للمركز التكنولوجي المطور
وعقب اجتماع محافظ الفيوم برؤساء الوحدات القروية، قام بتفقد الأعمال الإنشائية للمركز التكنولوجي المطور بأبشواي، الذي يأتي على مساحة 450م2، ويضم المركز التكنولوجي والإدارات الملحقة به من وحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية ومقر «مشروعك».