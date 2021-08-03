محافظ الفيوم يناقش ملفي التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه بالملفين حتى الآن، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وذلك عقب لقاء خدمة المواطنين الذي عقده محافظ الفيوم في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

مناقشة ما تم إنجازه من أعمال في ملف التقنين

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ تابع خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، ما تم إنجازه من أعمال فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن التأكيد على مواجهة أي تعديات والتعامل مع المخالفات بصورة إيجابية وإجراءات واضحة بكل حسم ، وعدم السماح بإرتكاب أي مخالفة والتعامل الفورى معها.

استرداد أراضي الدولة من الحالات غير الجادة

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة، واستغلالها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحي، أو إنشاء مدارس، أو مراكز للشباب، أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى، أوعرضها في مزاد علني إن لم يتم استغلالها.

محافظ الفيوم يستعرض منظومة المتغيرات المكانية

كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة في كل وحدة قروية، واستجابة الأجهزة التنفيذية، ووجه محافظ الفيوم بسرعة المعاينات، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بفوائد الري الحديث

ووجه المحافظ، رؤوساء القرى بالتنسيق مع مسؤولي الري بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث في زيادة إنتاج المحاصيل، والاستمرار في التواصل مع الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية لاستخدام أنظمة الري الحديثة.

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022 في قرى مركز أبشواي، وعدد المشروعات المقترح تنفيذها بكل وحدة محلية.

نائب محافظ الفيوم يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بعض المشروعات بالخطة الاستثمارية موجها بمراعاة ومراجعة المشروعات قبل إدراجها بالخطة، والاستفادة القصوى منها في مشروعات الرصف، والعمل على مراجعة أعمال الحوائط الساندة وأعمال المصارف المائية مع مديرية الري.

توفير أراضي لإنشاء أسواق حضارية ومجمعات مواقف

وأضاف نائب المحافظ، أنه يجري الإعداد لتوفير قطع أراضي في كل وحدة محلية لإنشاء أسواق حضارية، ومجمعات مواقف والتي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى ضرورة مراجعة المشروعات الخاصة بتحسين البيئة وعدم إدراج أعمال تطوير أو أعمال لمقرات الوحدات المحلية تتعارض ما هو مخطط له ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنّ المشاريع الانشائية الخاصة بالمباني الحكومية ستنفذ داخل المجمعات الخدمية.

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية للمركز التكنولوجي المطور

وعقب اجتماع محافظ الفيوم برؤساء الوحدات القروية، قام بتفقد الأعمال الإنشائية للمركز التكنولوجي المطور بأبشواي، الذي يأتي على مساحة 450م2، ويضم المركز التكنولوجي والإدارات الملحقة به من وحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية ومقر «مشروعك».