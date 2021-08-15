رئيس مدينة بدر: مجتمع سكني متكامل لموظفي العاصمة الإدارية يضم 9024 شقة

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، إن الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، هي تكليل لجهود كبيرة بذلت خلال عام ونصف العام، في مشروع عملاق مثل مشروع سكن العاملين أو موظفي العاصمة الإدارية، الذين سينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، فالمشروع ضخم للغاية ويضم 376 عمارة بواقع 9024 وحدة سكنية، وهو مجتمع سكني متكامل به كل الخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية واللاندسكيب.

الرئيس السيسي أشاد بالمشروع وجودة التشطيب

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، خلال حديثه مع الإعلامي باسم طبانة، والإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بالمشروع وجودة التشطيب وكمية الزراعات بالمشروع، وكان إنشاء 9024 وحدة سكنية في الوقت الذي جرى تحديده، وبالكفاءة والجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، كل ذلك كان أمرا صعبا للغاية، ولكن جرى عمل برامج زمنية مضغوطة للشركات، وجرى العمل ليل نهار، ولم تكن هناك رفاهية الوقت، وجرى العمل على مدار 24 ساعة يوميا حتى في أيام الإجازات، ليظهر المشروع بالشكل الذي يليق بإمكانات ومكانة الدولة المصرية.

العمارة تضم 24 وحدة سكنية

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، بأن العمارة الواحدة بالمشروع عبارة عن 6 أدوار، والدور به 4 شقق «بإجمالي 24 شقة» وبه أسانسير، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة كبيرة يمكن فرشها بوحدتين أو 3، وحمام ومطبخ، ومساحات الوحدات بين 115 مترا إلى 118 مترا.