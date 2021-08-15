طلاب الطب البشري يؤدون اختبارهم الإلكتروني الأول بجامعة سوهاج

أصدرت جامعة سوهاج، بيانًا، اليوم، أشارت في إلى تأدية طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بالجامعة، الاختبار الإلكتروني الأول لمقرر آليات وأسس المرض والعلاج، وذلك داخل قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديدة، بمدينة سوهاج الجديدة.

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن تنفيذ الاختبارات الإلكترونية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، والبدء تدريجياً بكليات القطاع الطبي ثم باقي الكليات الأخرى داخل الجامعة، وذلك لرفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية بلغ 726 طالبًا بالفرقة الأولى، لافتًا إلى متابعة سير عملية الامتحانات للاطمئنان على الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمنع انتشار فيروس كورنا، واتباع نظام التباعد الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور صلاح رشدي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام محمد عبدالله مدير برنامج (5+2).

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صبري باسط، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، أن الامتحان تم بكل سهولة ويسر ولم تحدث اية مشاكل فنيه الثاء تأدية الاختبارات، لافتا الي تواجد جميع الفنيين والمهندسين المسئولين عن برنامج بنوك الأسئلة والسيرفر أثناء الامتحان، وذلك لتقديم الدعم الفني للطلبة فى حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أى معوقات، مؤكدا انه لم تكن هناك اية شكاوي نمن الطلاب اثناء تأدية الامتحانات.