لقاء سويدان: رفضت غناء المهرجانات رغم العروض التي تلقتها

في الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة لقاء سويدان، عن تحضيرها لأغنية سينجل قريبًا ودويتو غنائي، كان لابد من سؤالها عن إمكانية اتجاهها لغناء المهرجانات باعتبارها من النوعية الأكثر رواجًا حاليًا، وفي تصريحات لـ«الوطن»، أكدت «سويدان»، أنها لن تتجه لغناء هذه النوعية من الأغاني.

لقاء سويدان: لا أعترض على المهرجانات طالما كلامها جميل ولحنها خفيف ولكن أرفض غناءها

وأضافت لقاء سويدان، بقولها «مش هغني مهرجانات، اتعرض عليّ كتير جدًا المشاركة في أغاني مهرجانات لكن لاء، أنا رفضت»، متابعة: «أنا مش معترضة على المهرجانات، وفي حاجات بحبها زي أغنية بنت الجيران وعايم في بحر الغدر وسكر محلي، طالما كلامها محترم ولحنها لطيف».

واستطردت قائلة: «أنا لو بغيّر من نفسي ومن مبادئي لم تكن خطواتي بطيئة وكل خطوة بروح لها بعد تفكير طويل حتى لو بتعطل شوية».

تجسد لقاء سويدان شخصية جليلة العالمة في مسرحية سيد درويش

وشاركت مؤخرًا لقاء سويدان في مسرحية سيد درويش على مدار ثلاثة مواسم ناجحة، حيث جسدت شخصية جليلة العالمة، المرأة التي عشقها فنان الشعب سيد درويش، وقدمت على خشبة المسرح عدد من الاستعراضات والأغنيات بصحبة الفنان ميدو عادل، الذي لعب شخصية سيد درويش.

وبالرغم من قدرتها على الغناء والرقص إلا أنها ترى أن عدم استثمار هذه الموهبة لديها يرجع لعدم منح الجيل الجديد فرصة بعد نيللي وشريهان وصفاء أبوالسعود، وتخوف الجهات الإنتاجية وقتها من التكلفة العالية للأعمال الاستعراضية.

ومن أبطال مسرحية سيد درويش، التي تناولت قصة حياة فنان الشعب ورحلة صعوده وأزمات حياته حتى وفاته وهو في الثلاثينيات من عمره، لقاء سويدان، ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، إخراج أشرف عزب، تأليف سيد إبراهيم.