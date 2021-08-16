التضامن: الشهر المقبل بدء التقديم والتسجيل بالخدمة العامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم بدء تسجيل خريجى الدور الأول بـ«الخدمة العامة» خلال شهر سبتمبرالقادم 2021، لافتة إلى أنه يصدر قرار تكليف الخدمة العامة من وزيرة التضامن الاجتماعى مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثانى، ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل، حيث يتم تسجيل خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجى الدور الثانى فى شهر فبراير 2022.

شروط الالتحاق بالخدمة العامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى على موقعها الرسمى، أن هناك عدة شروط للالتحاق بـ«الخدمة العامة» تتمثل فيما يلى:

- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج​ .

- صدور قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى بتكليف الدفعة .

- أن يكون الخريج متمتعا بالجنسية المصرية .

وحددت التضامن عدة مستندات للتقديم على الخدمة العامة كالتالى :

- 3 صور شخصية .

- صورتان لبطاقة الرقم القومى .

- صورتان من المؤهل الجامعى .

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور .

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم توزيع مكلفى الخدمة العامة على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، حيث يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين.

التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى

ولفتت التضامن على موقعها الرسمى، أنه لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال الى مجال خلال فترة التأدية، كما أنه يحق لجميع الأعمار تأدية الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

وأشارت أن هناك العديد من المجالات مثل تنمية مجتمعات وتنظيم أسرة، وشباب ورياضة وخدمـات تعليمية وخدمات صحية .